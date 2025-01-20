Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek mesajı

Mansur Yavaş, Akın Gürlek'e ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında X hesabından açıklama yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akın Gürlek'e ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında X hesabından destek mesajı yayınladı.

Yavaş, şu ifadelerde bulundu:

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir? Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlattı.

NE DEMİŞTİ?

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterek "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" demişti.

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