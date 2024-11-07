Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, istifa söylentilerinin ardından açıklamada bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamasında, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Yavaş şöyle devam etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

Son Haberler
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama