Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na Destek Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşması için çağrıda bulundu. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek duruşmaya ilişkin 'safları sıklaştırın' başlıklı bir video paylaşan Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi. Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bu dava sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır' diyerek Kılıçdaroğlu ile dayanışma içinde olacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında, adaletin yerini bulması gerektiği vurgusu ön plandaydı. Hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın, muhalefet için önemli bir dönüm noktası olacağına dikkat çeken Yavaş, 'Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız' şeklinde ifadeler kullandı.

Bu durum, CHP içerisinde birlik ve beraberlik mesajları verirken, partinin liderinin karşılaştığı hukuki sorunların, genel muhalefet için nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Yavaş’ın destek açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun duruşması öncesinde CHP tabanını harekete geçirme çabası olarak değerlendiriliyor.