Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL

Mansur Yavaş Ankara'da sosyal desteğe ihtiyacı olan 24.660 aileye kış aylarında ısınmaları için hane başına 8.200 TL yakacak desteği sağladıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden belediye tarafından yapılan sosyal desteklere ilişkin açıklamada bulundu.

Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ankara’da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık. Toplamda 202.212.000 TL dayanışma desteği ile iyiliğin ve yardımlaşmanın başkenti olmaya devam ediyoruz.”

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