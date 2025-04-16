Mansur Yavaş’tan 'KKTC' tepkisi: Siyasi statü zedelendi

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Kıbrıs için yaptığı anlaşmanın yankıları sürüyor.

Yapılan anlaşmaya göre AB, bahsi geçen ülkelere 12 milyar euroluk yatırım yapılması planlanırken yine aynı ülkeler KKTC'yi "işgalci güç" olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını kabul etti.

Türk devletleri AB ile skandal bir anlaşmaya imza attı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan gelişmeye yönelik tepki gösterdi.

"SİYASİ STATÜSÜ ZEDELENDİ"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği’nin Semerkant’ta düzenlediği AB-Orta Asya Zirvesi’nde açıklanan 12 milyar Avroluk yatırım paketinin 3,5 milyar Avrosunun Türkiye üzerinden Orta Koridor’a ayrılması olumlu bir gelişme olsa da, bu desteğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin vetosunu aşmak amacıyla bazı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine GKRY’yi 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıma ve bu ülkeye büyükelçi atama yönünde baskıyla ilişkilendirilmesi derin bir endişe yaratmıştır.

Kardeş devletlerimizin bu yönde adımlar atması ve zirve bildirisine bu konuya ilişkin ifadelerin girmesi, son derece ciddi ve düşündürücü bir gelişmedir. Türkiye’nin bu gelişmelere sessiz kalması, dış politikamızda bir zaafiyet görüntüsü doğurmakta ve bilinçli bir tercih olduğu izlenimini vermektedir. Bu durumda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi statüsü zedelenmiş, milli menfaatlerimiz ise görmezden gelinmiştir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ilkesine saygı gösterilmeli; Türk dünyasının dayanışma ruhuna zarar verecek adımlardan kaçınılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu önemli gelişme karşısında kararlı ve etkin bir diplomatik duruş sergilemeye ve kardeş devletlerin hükümetlerini de bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz"

Türk devletleri AB ile skandal bir anlaşmaya imza attı