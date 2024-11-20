Mansur Yavaş'tan konser harcamaları ile ilgili zehir zemberek sözler!

Mor ve Ötesi, Candan Erçetin ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerde yaptığı harcamalara ilişkin başsavcılık tarafından inceleme başlatılan Ankara Büyükşehir Belediyesinde tartışmalar devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyesinin 2025 Bütçe ve Performans Görüşmeleri’nde konuştu ve konser harcamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Yavaş, yapıcı eleştirilerin hepsine hazır olduğunu belirterek, "Hesap vermekten çekinecek birisi yok. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu saatten sonra da haram yemeye, yedirmeye niyetim yok. Bu böyle bilinsin." İfadelerini kullandı.

"ANKARA BELEDİYESİNİN TERTEMİZ YÖNETİLEBİLECEĞİNİ İSPAT EDECEĞİM"

Konuşmasını sürdüren ABB Başkanı Mansur Yavaş,

"5 yıl boyunca 109 savcılığa şikayet oldu. 101'i takipsizlikle bitti; 8'i müfettiş incelemesinde. Allah'ın izniyle bir tane bile bürokratım gitmedi, gitmeyecek. Hatası olan varsa arkasında durmayacağım, şikayetçi olanlarla birlikte ben de şikayetçi olacağım. Bu Ankara Belediyesinin tertemiz soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğim” ifadelerini kullandı.