Mansur Yavaş'tan konser soruşturma iznine çarpıcı değerlendirme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği 33 konserle ilgili olarak "kamu zararı" iddiasıyla dokuz çalışan hakkında soruşturma açılmasına ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş, Aytunç Erkin’e değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, “Bir insana bir şey yapmak istiyorsanız hukuk sisteminde her şeyi yapabileceğiniz ortam doğmuştur maalesef” yorumunda bulundu.

YAVAŞ: HUKUK SİSTEMİNDE HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİNİZ ORTAM DOĞMUŞTUR MAALESEF

Nefes yazarı Aytunç Erkin ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamından tutuklanması sonrası ABB’ye 33 konserle ilgili olarak dokuz kişi hakkında soruşturma izni verilmesini yazısına taşıdı. Erkin, Mansur Yavaş’ı arayarak sorular yöneltti. Yavaş, Erkin’e soruşturmaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, “Normal bir süreç. Her konuda açığız, şeffafız. Şunu söyleyebilirim sadece: Bir insana bir şey yapmak istiyorsanız hukuk sisteminde her şeyi yapabileceğiniz ortam doğmuştur maalesef” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği, ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği 130 konserden 33'ü için "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma izni vermişti.

Konuya ilişkin ABB’den ilk açıklama geldi. Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliğinin müfettişlerce bir süredir incelemeye alındığı aktarıldı. 130 konserin incelendiği belirtildiği açıklamada, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.” denildi.