Mansur Yavaş'tan kritik açıklamalar!

Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugünkü en büyük mitingimiz olması nedeniyle belki daha önce bir iki defa toplandık ama fırsat bulamamıştım. 2019’dan 2024’e kadar Ankara halkıyla birlikte çalışarak, hep beraber yöneterek, şeffaf yöneterek, katılımcı bir yönetim anlayışıyla beş yıl boyunca hizmet ettik. Yaptığımız belediyecilik doğru bir belediyecilikti. Unutulan halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettik ve her tarafa adalet getirdik ve beş yılın sonunda bütün engellemelere rağmen Ankara’da oylarımızı %60’a, 3 olan belediye sayımızı da 16’ya çıkarttık. Ve mecliste de çoğunluğumuzu sağladık. Dolayısıyla yapılan engellemelere Türk halkının, Türk milletinin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Bunu neden söylüyorum? Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonu da en erken zamanda yapılacak seçimde mutlaka aynısı olacak. Hem mecliste muhalefet çoğunluğu sağlayacak hem de inşallah herkesin adaletinden güven duyduğu, sokaklarda özgürce gezdiği, gece kapısı üçte çalındığı zaman “Herhâlde sütçü geldi.” düşüncesinden başka hiçbir düşünceye sahip olmadığı güzel günlere hep beraber erişeceğiz inşallah.

İstediğimiz adalet. Başta Ekrem Başkan olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. İddianameler hâlen hazırlanmadı. Bazı tutuklulukları anlamak mümkün değil. Çünkü tutukluluk istisna, tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir. Hukukun genel kuralı budur. Bunlar tersine işliyor şu anda. Yine rahatsız olan belediye başkanlarımız var. Tahir, Muhittin Başkan dâhil bunun adı artık eziyetten başka bir şey değildir. Bu devlete biz evet bu devlete biz anayasayla bazı yetkiler verdik. Ancak tutuklanan bir kimse, belediye başkanı değil ne olursa olsun onun sağlığı, hayatı artık adalete emanettir. Dolayısıyla öncelikli olarak derhâl hepsinin tahliye edilmesi ve duruşmalarının da şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz.

Adalet herkese eşit uygulansın diyoruz. Bizler de Ankara’da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Bazı yargılanan bürokratlar da var. Bugüne kadar hiçbirisi tutuklanmadı. Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yazılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Dolayısıyla, bakın basit bir örnek vereceğim. Ailece Ankara’ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark, gayrimenkul gelir getirsin diye verilmiş uzun süreliğine. Oğlunun birine televizyon, birisine futbol takımı verilmiş. Bunların da finanse edilmesi için yönetim kurulundaki insanların birçoğuna ihaleler verilmiş.

Geçenlerde Veli Ağbaba Meclis’te açıkladı. Hayatı boyunca 5 kuruş para kazanıp vergi vermemiş olan oğlu, ona Sayın Genel Başkanımız güzel bir lakap taktı. Bu çocuk hayatı boyunca çalışmamış, 600 milyonluk bir villa yapıyor. Villanın arsası, belediyenin parklarındaki birçok işletmeyi verdikleri şahıs. Yine inşaatı yapan şahıs da belediyeden bol miktarda iş almış, ihale almış şahıs. Bunlar adeta görmezlikten geliniyor ve yüzsüz bir şekilde diyor ki: “400 milyona istediğine veririm.” Yani artık utanma, arlanmayı da bir kenara bırakmışlar. Zaten meşhur bir söz var: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelir size akıl vermeye, temizlik taslamaya çalışır. Bu nedenle hukukun, adaletin herkese eşit işlemesini istiyoruz. Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur. Eğer gerçekten samimiyseniz, daha dün onlarca çocuğun ölümüne sebep olan yenidoğan skandalında cumhuriyet savcısını tehdit eden şahıs bugün tahliye edildi. Yani onun işlediği suç, iddia edilen suçtan daha mı hafif Allah aşkına? Ömür boyu içerde kalması gereken insanları salıyorsunuz.

Dolayısıyla şunu istiyoruz: Bakınız hukuktan şaşmayın. Adalet terazisi herkese eşit işlesin. Eğer böyle olmadığı takdirde Türk milleti yapılacak en erken seçimde bunu çok kötü şekilde ödetecektir. Ama seçime kadar yapılan bu adaletsizlikler Türk halkına fakirlik olarak dönüyor, açlık olarak dönüyor ve dolayısıyla dar gelirli insanlar bunun çilesini çekiyor. Dünya standartlarına baktığımız zaman hukukta, adalette, adalete güvende en son sıralardayız maalesef.

Dolayısıyla bir an evvel hukukun herkese eşit işlemesini istiyoruz. Tutuklu belediye başkanlarımızın istisnasız hepsinin serbest bırakılmasını istiyoruz. Açık yargılayın, açık yargılayın. Bakın belediye başkanları hakkında sistem şöyle işler: Şikâyet olur, mülkiye müfettişi gelir. Sayıştay gelir inceler, bir aksaklık eksiklik bulursa savcılığa intikal ettirir. Artık bu yolların tamamı kapatıldı. Direkt savcılık bütün dosyaları isteyip içinden acaba ne bulabiliriz diye Antalya’da ve İstanbul’da hareket ediyor."