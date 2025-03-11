Mansur Yavaş'tan kritik adaylık açıklaması! 'Günü geldiğinde...'

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan kritik adaylık açıklaması! 'Günü geldiğinde...'

Cumhurbaşkanlığı adayını ön seçimle belirleme kararı alan CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir kritik açıklama geldi.

Anketlerde adı hep ilk sırada çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, ilçeye ve Ankara'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

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"GEREKİRKE FİKRİMİZİ BÜTÜN TÜRKİYE İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Mansur Yavaş, "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu nedenle buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı." dedi.

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