Mansur Yavaş'tan kurultay davası açıklaması: Reddedilmeliydi

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Mansur Yavaş'tan kurultay davası açıklaması: Reddedilmeliydi

ABB Başkanı Yavaş, CHP'nin kurultay davasına ilişkin açıklama yaparak "Dava reddedilmeliydi. Tüm muhaleferin bir olmaktan başka çaresi yok" dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü. Davadan çıkan karara göre duruşma 8 Eylül'e ertelendi.

"REDDEDİLMESİ GEREKİYORDU"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, erteleme kararına ilişkin açıklama yaptı. Davanın reddedilmesi gerektiğini vurgulayan ABB Başkanı Yavaş, "Tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu omuz omuza vererek aşacak gücümüz var" dedi.

Yavaş ayrıca, "Süreci yargı eliyle tartışmalı hale getirme çabalarının hukuki ve siyasi karşılığı yok" ifadesini kullandı.

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