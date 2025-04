Mansur Yavaş'tan kurultay sonrası net mesaj! Her şey çok güzel olacak

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, kurultay sonrası konuştu.

Mansur Yavaş'ın konuşması şu şekilde:

Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor, tüm toplumu mağdur ediyor. Bir an evvel elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun yolu erken seçimdir.

Yeniden Cumhuriyetin kuruluş değerlerine dönerek bağımsız yargı ile o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz.

"BIRAKIN MARKETLERİ PAZARA ÇIKIN VATANDAŞ NE DİYOR ONU GÖRÜN"

Seçilmiş başkanları ve Mahir Polat'ı serbest bırakın.

Emeklilerin aldığı maaş görmezden geliniyor. Sayın genel başkanımız öğrencilerin talebi üzerine bir günlük boykot ilan etti. Bunun üzerine sayın bakanların hepsini marketlerde gördük.

Bırakın marketleri pazara çıkın vatandaş ne diyor onu görün.

YA YARGILAYIN YA SERBEST BIRAKIN!

Bağımsız yargı ve adalet istiyoruz. Siyasi olarak yargılanmaktan korkmuyoruz ama önce tutuklayıp sonra delil arıyorsunuz.

Sayın Ekrem İmamoğlu 20 araçla gelen polisle evinden alındı. Ekrem Başkanı serbest bırakın, Seçilmiş başkanlarımızı, Mahir Polat'ı serbest bırakın.

Ümit Özdağ diyor ki beni yargılayın. Ya yargılayın ya serbest bırakın!

Her şey çok güzel olacak... Her şey çok güzel olacak... Her şey çok güzel olacak