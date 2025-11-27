Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla görüştükleri, bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları öne sürülmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABB’nin eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yapılan başvurulara karşın, sorumlular hakkında bir türlü karar verilmezken; belediyeye yönelik inceleme sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandığı da ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre; ANKAPARK sürecinde Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmedi” iddiasıyla bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından hazırlanan Nisan ayı raporunda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespiti dikkat çekti. Söz konusu gelişmeye karşın Bakanlığın geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmadığı, dosyayı müfettişlere geri göndererek yeniden inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

Belediye kaynakları, geçmişte yüzlerce şikayet dosyasının sonuçlandığını, müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” diyerek görüş bildirdiğini anımsatarak, aynı konuların benzeri olmasına rağmen farklı karar verilmesinin soru işareti yarattığını ifade etti.