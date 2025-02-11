Mansur Yavaş'tan mesaj niteliğinde paylaşım. Özel ve İmamoğlu'nun olduğu masada ne konuşuldu?

Geçtiğimiz pazar günü Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basına yansıyan kare sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, toplantı sonra ne konuşulduğu dair açıklamalarda bulunmuştu.

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"MANSUR BAŞKANIMIZ DA BU KARA PROPAGANDADAN BIKMIŞ"

Özgür Özel, ön seçime ilişkin, "İki tarihe dikkat çekmek isterim, 28 Şubat 17'ye kadar üyelerin kaydolmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta belirleyeceğiz" dedi. Özel, Yavaş ve Özel buluşmasında masada nelerin konuşulduğuna dair, "Önemli bir toplantı yaptık. Toplantıdan çektiğimiz fotoğrafı gördünüz. O gülen yüzlerin olduğu fotoğraftan bile kriz çıkarmayı başardılar. O günkü görüşmeye ilişkin net olarak, vardığımız sonuçları birinci ağızdan ben söylüyorum. Mansur Başkanımız da bu kara propagandadan bıkmış. Türkiye'de umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasına dair fikir birliğine vardık. Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi. 'Elbette partimizin üyelerinin vereceği karara saygılıyım" ifadelerini kullandı.

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Karedeki aktörlerden Mansur Yavaş da açıklamada bulundu.

"BİRİZ BERABERİZ"

X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz.