Mansur Yavaş'tan Murat Çalık için çağrı: Tutuksuz yargılama esastır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Murat Çalık için çağrı: Tutuksuz yargılama esastır

ABB Başkanı Mansur Yavaş, rahatsızlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutukluluk sürecine dikkat çekerek "Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bazı sağlık sorunları yaşıyor.

Bugün ameliyat için tedavi altına alınan Çalık için siyasetçilerden tepki geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından paylaşım yaparak Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekti.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı.

Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez.

Bir kez daha altını çiziyorum;

Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır.

Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."

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