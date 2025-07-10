Mansur Yavaş'tan Murat Çalık tepkisi: Bunun adı tasarlayarak cinayet

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Mansur Yavaş'tan Murat Çalık tepkisi: Bunun adı tasarlayarak cinayet

ABB Başkanı Yavaş, rahatsızlığı nedeni ile tedavi altına alınan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın durumuna dikkat çekerek "Murat Çalık ölürse bunun adı tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı için geldiği CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına dikkat çekerek tahliye çağrısı yaptı. Yavaş, "Murat Çalık ölürse bunun adı tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler" dedi.

"ÖLDÜKTEN SONRA YARGILANAMAZ"

Mansur Yavaş, "Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz, bunu ilgililere hatırlatmak isterim. Bu kadar ağır hasta birisi tutuklu tutulamaz. Öldükten sonra yargılayamazsınız, geri de getiremezsiniz. Onun için en azından hemen bırakın. Diğerleri de tutuksuzluk şekilde yargılayın" dedi.

"Murat Çalık adam öldürmedi" diyen Yavaş, "Son zamanlardaki birkaç büyük operasyonda milyara yakın dolandırıcılık yapanların hepsi dışarıda. Kaldı ki biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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