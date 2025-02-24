Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar!

Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçime girecek Ekrem İmamoğlu hakkında "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" dedi.

Yavaş'ın sözleri çok tartışıldı. Yavaş, Ankara'da bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, konu ile ilgili şunları ifade etti:

Ben Ekrem Beyle iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Maalesef. Ülkemiz o hale geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Belediye Başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın.

Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız.

"YÜZDE 38 KARARSIZ VAR"

Yavaş, "Siz Cumhurbaşkanlığı için ya da aday olacak mısınız? Bu konuda fikrinizi çok merak ediyor" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Ben bu konuda da açıklamalarımı yaptım. Sayın basın mensupları, bizi izleyen herkese tekrar selam ve sevgilerimi sunuyorum. Burada benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisinin buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içeride yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Şimdi bakın. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum.

"SEÇİME KADAR HALKIN SORUNLARINA EĞİLMEMİZ GEREKİYOR"

Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Mesela bu konuda ilgili biz yaptığımız bir basın toplantısında özellikle dar gelirli vatandaşlara hakkında ve muhtaç duruma düşürülen asgari ücretler ile ilgili bir paket açıklamıştık.

Bu paketi açıklarken şuna dayanarak paketin bir kısmından bahsedeceğim. Biz üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak ilaç almak durumunda kalan dar gelirlilerin tekrar Ankara Eczacıları Odasıyla rakamlarını topladık. Aşağı yukarı 3000'e yakın sosyal desteğe ihtiyacı olan zor durumdaki insan 2.250.000 TL borç biriktirmiş 113 tane eczaneye. Bunu bir hayırseveri 3. kez ödetiyoruz.