Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar! On binlerce kişi Ankara'da toplandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi,

"Bugün Nevruz, umudun yeniden yeşermesinin günü.

Nevruz'u kutlarken içimizde burukluk var. Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor.

Bu hukuk devletine yönelmiş açık bir tehdittir.

Oysa Nevruz, tutsaklığa karşı direnişin simgesidir.

Bu millet iradesine sahip çıkar. Adalet yeniden filizlenecek. Özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek.

Üniversiteler özgür ortamlardır. Üniversitelerin sahipleri öğrencilerdir. Ankaramız bir üniversite kentidir. Bu çocukların her şeyinden biz sorumluyuz.

Demokrasi ve özgürlüklerde halk sokağa ne için çıkmışsa o sorunun halledilmesi gerekir. Demokrasi böyle gelişir. Üniversite öğrencileri meydanda. İnsanlar sokakta. Gençler siz de kendinize yakışanı yapın. Yasal ve demokrasi haklarınızı sonuna kadar kullanın. Ama provakotif çevreler için dikkat edin.

Umudunuzu asla kaybetmeyin. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Ankara olarak ayaktayız.

Bir günde yapılan hukuksuzluk, iktidarın iki yıldır yaptığı her şeyi çöpe attı. İşte üniversite öğrencileri buna isyan etmek için sokakta. İşsiz gezen üç gençten bir tanesi üniversite mezunu. Kendi geleceklerine karşı verilen yanlış politikalara itiraz etmek için buradalar.

Döviz arttı, Merkez Bankası dövizi kontrol altında tutmak için çalıştı. Evine ekmek götürmek isteyen gençleri konuşmamız istenmiyor. Bu kötü tablonun hesabını sormayalım istiyorlar.

Onlara rahat ve huzurlu bir ülke sağlayamıyorsak hesap vermeliyiz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Olmuyorsa da hesabını sormak sizin hakkınızdır. Oyunuzu değiştirebileceğinizi göstereceksiniz. Seçtiğiniz kişilere sahip çıkmanıza kimse engel olamaz."

"TÜM MUHALİF ÇEVRELERİN YAN YANA GELMESİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Aşık Veysel'in "Başkasının baharını çalanın bahçesi çiçek açmaz. Başkasının güneşini kesenin, üzerine güneş doğmaz. Hâlâ anlamadınız, kötü niyetle iyi murada varılmaz!" sözlerini hatırlatan Yavaş, "Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur. Muhalif deyip ayırmaya gerek yok. Umudumuzu kaybetmiyoruz, buradayız, dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Eğer siz rakip olacağına inandığınız Ekrem başkanın ayağına çelme takarsanız, yapılan en erken seçimde bu hukuksuzluklar sandığa yansıyacak" dedi ve 23 Mart'ta yapılacak ön seçime çağrı yaptı.