Mansur Yavaş'tan 'operasyon' sorusuna yanıt: İftira ile karşı karşıya kalabiliriz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Yavaş, "Ankara'ya da operasyon olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

ABB Başkanı Yavaş, soruya karşılık "Nedir yani önüne gelen soruyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki; Bir iftira ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle yöneticilik olmaz. Biz siyasi şekilde karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz" dedi.

"YARGILAMADAN ÇIKTI, OPERASYONA DÖNDÜ"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarına tutuklama kararlarına tepki gösteren Yavaş, "İş yargılamadan çıktı, bir operasyona döndü. Biz de diyoruz ki, 'Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir tane yolsuzluk soruşturması ile muhatap olmadım.' Şu anda benimle ilgili bir tek soruşturma yok. Bazılarının iddiaları ilgili birkaç tane müfettişin yaptığı inceleme var, o kadar. Onun adı da inceleme. Yani savcılıkta, yargılamada hiçbir çekindiğimiz yargılanmamız, soruşturmamız yok" ifadelerini kullandı.

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