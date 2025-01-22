Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki: Adalet kavramını derinden yaralamaktadır

Mansur Yavaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamanın demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

"Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler, adalet kavramını derinden yaralamaktadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tutuklama, adaletin bir aracı olmalı, asla bir baskı veya susturma yöntemi haline gelmemelidir. Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"