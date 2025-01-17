Mansur Yavaş arka planda dönenleri açıkladı! Rıza Akpolat neden tutuklandı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, Yunus Emre Vakfı üzerinden örnek göstererek, "Yunus Emre Vakfı'nda son günlerde yolsuzluklar konuşuluyor. Tutuklanan var mı bilmiyorum, ama sorumlu olduğu iddia edilen kişi de büyükelçi yapılıyor. İki kişiye yapılan muameleye bakılınca işin için siyasetin olduğu anlaşılıyor." dedi.

YAVAŞ: YANLIŞ BULUYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Yaşlı Bakım Sistemi Çalıştayı'nın ardından basın mensuplarına konuştu.

Yavaş, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin, "Adalet karşısında herkes eşittir. Bu anılan firmanın birçok kamur kurumuyla iş yaptığı ortaya çıktı. Bu firmada eğer bir problem varsa bu soruşturmanın bütün kamu kuruluşları ile beraber yapılması lazım. Ama sadece Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonun yapılması ve ayrıca gece yarısı itibarsızlaştıracak biçimden alınmasını yanlış buluyoruz." dedi.

"İŞİN İÇİNDE SİYASET VAR"

Milyonluk sahte fatura vurgunuyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’nın yöneticisi Birol Akgün’ün yeni görev yeri Bakü elçiliği olmuştu. Yavaş, Yunus Emre Vakfı'nda sorumlu olan kişinin büyükelçi olarak yapılmasını Rıza Akpolat üzerinden hatırlatarak, işin içinde siyasetin olduğunu söyledi. Yavaş şunları söyledi;

Davet edilip, gerekenin yapılması lazım. Suçlu olupta hiçbir kamu görevlisi yargılanmam diyemez. Ama adil yargılanma herkesin hakkıdır. Mahkeme kesinleşinceye kadar herkes masumdur, suçsuzdur. Bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Gece yarışı aniden alarak, kamuoyuna mesaj veriyorsunuz.

Yunus Emre Vakfı'nda son günlerde yolsuzluklar konuşuluyor. Tutuklanan var mı bilmiyorum, ama sorumlu olduğu iddia edilen kişi de büyükelçi yapılıyor. İki kişiye yapılan muameleye bakılınca işin içinde siyasetin olduğu anlaşılıyor.