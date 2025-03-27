Mansur Yavaş'tan RTÜK cezalarına tepki

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan RTÜK cezalarına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye ceza vermesine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK'ün, Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye ceza vermesine tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Basın hürdür, sansür edilemez." Bu sadece bir cümle değil, Anayasamızın 28. maddesidir. Milletin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin temel direğidir. SÖZCÜ TV, HALK TV, TELE 1 ve NOW TV’ye RTÜK tarafından verilen ağır cezalar, bu temel hakkın açıkça ihlalidir. Unutulmamalıdır ki, halkın haber alma hakkı kutsaldır."

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