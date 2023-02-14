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Mansur Yavaş Anayasa'yı işaret etti. Seçimler ertelenecek mi

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ne zaman yapılacağı akıllarda soru işareti oluştururken seçimlerle ilgili bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 19:15
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Mansur Yavaştan seçimler ertelenir mi sorusuna yanıt geldi

Mansur Yavaş Anayasa'yı işaret etti. Seçimler ertelenecek mi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı.

Depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündeme geldi.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Gazeteci Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan Yavaş şunları ifade etti:

“Hatırladığım kadarıyla altı aydan az bir süre olduğu zaman birleştirilebiliyor. Ekim'in sonuna alındığında belki.

Kasım ayına alınırsa anayasal olarak iki seçimin birleştirilmesi mümkün ama şuandaki Anayasa’ya göre harp hali diye açıkça belirtilmiş. 

Bu konuda anayasa değişikliği yapılmadan ben bunu mümkün görmüyorum. Belki, Haziran ayına alınabilir diye düşünüyorum.

Ama ertelenmesi konusu anayasamızda böyle. Harp anında bile seçimlerin yapıldığı olmuş diye biliyorum. Zorlanılacak ama bir şekilde yapılacak. 

Bugün artık bu bilgisayar sistemi sayesinde herkesin yeri-yurdu belli. Her şey ayarlanabilir. Kahramanmaraşlı olup şu anda Ankara’da olan birisi bile isterse Kahramanmaraş adına oy kullanacak düzenlemeler yapılabilir. İkametini göstererek. 

Şuandaki herkesin ikameti belli, kimse ikametini almadı. İkamete göre de oy kullanılacağı için bunların hepsi yapılabilir.”

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