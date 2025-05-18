Mansur Yavaş’tan sert çıkış: Ankara’ya saplanan kazıklar…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sapanca Belediyesi Tanser Cumbul Kreşi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, belediyelerin öncelikli hedefinin rant değil, çocukların eğitimi olduğunu vurguladı. Yavaş, “Çocukların okutulması için Türkiye genelinde, özellikle sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde büyük bir eğitim hamlesi yürütülüyor. Biz bu çabaları sosyal belediyecilik anlayışıyla destekliyoruz ki çocuklar hayata yaşıtlarıyla eşit bir başlangıç yapabilsin." dedi.

Mansur Yavaş, törene Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı, Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ve çeşitli ilçe belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. Törende konuşan Yavaş, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek kreşin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yavaş, konuşmasında belediyecilik anlayışındaki farklılıklara da değindi. Yavaş, “Bu bir zihniyet meselesidir. Bazı belediye başkanları masalarına imar haritalarını serip, ‘Buralardan kimlere rant sağlayabilirim?’ diye bakar. Ankara’da, özellikle Çankaya ve Yaşamkent bölgelerinde birçok gökdelen görüyorsunuz. Bunlar zaten yapılmış olanlar; daha yapılacak çok şey var. Gördüğünüz boş araziler, birtakım rantların karşılığı olarak Ankara’ya saplanan kazıklar gibi duruyor. Çünkü altyapıda hiçbir değişiklik yok. Bu insanlar şehir merkezine nasıl ulaşacak? Trafik yetersiz, su yetersiz, kanalizasyon yetersiz. Biz ise haksız hiçbir işin içinde yer almadan, özellikle dezavantajlı gruplara odaklanarak onlar için neler yapabileceğimizi düşündük. Çünkü bu insanlar hayata hep geriden başlıyor. Ankara’da şu anda üçüncü nesle yardım ediyoruz. Ancak bunu eskisi gibi sadece paket dağıtarak yapmıyoruz. Şunu fark ettik: ‘Sadece yardım paketleri dağıtarak ne Ankara’yı ne de Türkiye’yi yönetebilirsiniz.’ Çünkü bu çocukların geleceğine el atmazsanız, onlar da ileride yardıma muhtaç bireyler olacak. Peki, ne yapmalı? İşte Ankara’da sıfır olan çocuk etkinlik merkezlerini 40’a çıkardık. 140, 240, 340, ne kadar yapabilirsek, özellikle dezavantajlı mahallelerde bu merkezleri açıyoruz. Anneler çalışırken çocuklarını gönül rahatlığıyla buralara bırakabilsin diye.” dedi.

“16 BİN AİLENİN SERVİS ÜCRETİNİ KARŞILIYORUZ”

Mansur Yavaş, Ankara’da 214 bin ailenin belediyeden destek aldığını ifade ederek, bu ailelerdeki 50 bin ortaokul ve lise öğrencisinin ücretsiz taşındığını belirtti. Daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını vurgulayan Yavaş, artık “Parasızlık yüzünden okuyamadım, okula gidemedim” gibi bir mazeretin kalmadığını söyledi. Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uzak mahallelerde yaşayan ve servis ihtiyacı olan 16 bin ailenin de servis ücretlerini karşılıyoruz. Dezavantajlı gruplara yönelik bu desteklerimiz devam ediyor. Ancak bu yeterli değil. İlkokullarda çocukların beslenme sorunu var. Beslenemedikleri zaman öğrenme güçlüğü çekiyorlar ve fiziksel gelişimlerinde de zorluk yaşıyorlar. Teneffüste arkadaşları tost alırken bu çocuklar bir kenarda mahzun bir şekilde bekliyor. Biz bu çocuklara kantin fişi dağıtıyoruz ki onlar da arkadaşlarıyla aynı anda kantine gidip tostlarını, ayranlarını alabilsin ve kendilerini dışlanmış hissetmesin. Ancak bu desteği şu anda sadece 16-17 bin çocuğa verebiliyoruz. Çünkü bazı okul müdürleri, bırakın bu çalışmalara destek olmayı, bunu istemiyor. Okulların temizlik meselesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Biz bu zihniyeti değiştirip, çocukların mutlaka okumasını ve okutulmasını sağlamalıyız. Daha birçok alanda destek sunuyoruz: kırtasiye malzemelerinden bayram harçlığına, kurslara kadar çocukların iyi bir eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bilimsel bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bunu yapmak zorundayız, bu çocukların geleceği için yapmak zorundayız. Bu çocuklar bugün zor durumda olabilir, ama yarın okuyarak kendilerini kurtaracaklar, ailelerine daha iyi bir yaşam sunacaklar ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar. Bunun temeli, erken yaşta kreşten başlayarak çocuklara eğitim vermekten geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Ankara ve ilçe belediyelerimize kadar tüm belediyelerimizin önceliği rant değil, çocukların eğitimi. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin her yerinde bu eğitim hamlesini sürdürüyoruz. Çocuklar hayata diğer yaşıtlarıyla eşit bir şekilde başlasın, mahzun olmasın diye bu çalışmaları sosyal belediyecilikle destekliyoruz. Bu yüzden bugünkü açılışı çok önemsiyorum.”