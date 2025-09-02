Mansur Yavaş’tan sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş’tan sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş mesajında şunları söyledi:

Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.

Son Haberler
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!