Mansur Yavaş’tan sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 2, 2025

Mansur Yavaş mesajında şunları söyledi:

Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.