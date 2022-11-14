Mansur Yavaş'tan sert tepki: Lanet olsun! 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin de patlamada hayatını kaybetmişti.

Ecrin'in fotoğrafını alıntılayan Yavaş, "Sadece 3 yaşında bir çocuktu. Ecrin’in geleceğini çalan teröre lanet olsun" dedi.