Mansur Yavaş’tan ses getirecek hareket! Teğmenlerin komutanlarına yeni görev

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve bu nedenle TSK’dan ihraç edilen beş teğmenin komutanlarına sahip çıktı.

Yavaş, teğmenlerin ihraç edilen komutanı Albay Alper Topsakal’ı belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı.

MANSUR YAVAŞ, TEĞMENLERİN KOMUTANLARINI İŞE ALDI

Sözcü'de yer alan habere göre Yavaş, teğmenlerle beraber ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nu da belediyenin kültürel faaliyetlerini gerçekleştiren ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı olarak atadı. Kısa süre önce atamaları yapılan iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği belirtildi. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün ise memleketine döndüğü ifade edildi.

Albay Topsakal, ihraçtan sonra yayımladığı mesajında, “Her ne kadar üniformam çıkarılmış olsa da bundan sonra da vatanım ve milletim için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.