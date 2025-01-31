Mansur Yavaş'tan Silivri açıklaması! Ümit Özdağ ve Suat Toktaş'ı ziyaret etti...

Anakara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki milletvekili ekibiyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görüşme gerçekleştirdi.

YAVAŞ'TAN SİLİVRİ ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, beraberinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve milletvekili Veli Ağbaba ile Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş, burada Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

YAVAŞ: KİŞİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİ KISITLAMAK KOLAY BİR HADİSE DEĞİLDİR

Mansur Yavaş, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Hukukta tutuklu yargılanmak en son başvurulacak yöntemdir. Gençlik Kolları Başkanımızın bir tweet yüzünde evi arandı. Kişilerin özgürlüklerini kısıtlamak kolay bir hadise değildir. Bir kişinin haksız yere tutukluluğu bin kişinin suçu olduğu halde gezmesinden daha önemlidir. Kendilerine geçmiş olsun dedik, İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar." ifadelerini kullandı.