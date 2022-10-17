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Mansur Yavaş'tan süt üreticisine büyük destek. Süt fiyatında büyük indirim

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarında yüzde 13,3’lük bir zam yapmasının ardından Mansur Yavaş'ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek amaçlı süt fiyatına büyük indirim yapıldı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:49
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Mansur Yavaş'tan süt üreticisine büyük destek. Süt fiyatında büyük indirim

Mansur Yavaş'tan süt üreticisine büyük destek. Süt fiyatında büyük indirim
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Ulusal Süt Konseyinin (USK) çiğ süte yaptığı zammı kabul etmeyen et ve süt üreticileri greve çıkmıştı. Besiciler, "Et 120 TL , süt 10 TL olması gerekir. Bu gidişle markette süt bulamayacaksınız" derken, Mansur Yavaş'ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek geldi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Market Şubeleri, Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfelerde 1 ay sürecek olan indirimli pastörize süt satışlarını başlattı.

Başkentteki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı pastörize sütler beşer litre hâlinde satışa sunuldu.

Başkent Market projesi ile hayata geçirilen uygulama ile Çubuk’ta faaliyet gösteren bir kooperatiften temin edilen 5 litrelik pastörize sütlerin 1 ay boyunca indirimli olarak satılacağını belirten Halk Ekmek Fabrikası’nda görevli Veteriner Hekim Mutlu Ergün, “Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 13,3’lük zam yaptı. Ekip arkadaşlarımız, Halk Ekmek yönetimimiz ve kooperatiflerimizle yapılan görüşmeler sonucunda yerel süt üreticileri desteklenerek, kooperatiflerimiz ve yönetimimizin fedakârlığı sonucu piyasada 80 TL’den satılan 5 litre pastörize süt, Başkent Market noktalarımızda 65,50 TL’den satışa sunuldu. Bu uygulamadaki amacımız dişi kesimini engellemek ve tüketiciye kaliteli, güvenilir ve sağlıklı sütü uygun fiyata ulaştırmak” dedi.

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ankaralı
17.10.2022 11:03
allah senden razı olsun mansur başkanım  
 
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