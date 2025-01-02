Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 2023 yılında Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenler arasında yaşanan ‘Atatürk fotoğrafı’ krizindeki çarpıcı bir gelişmeyi köşesine taşıdı.

Tuzla Piyade Okulu’nun 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından, söz konusu teğmeni uyaran dört Atatürkçü teğmen ve tartışmaya karışan diğer üç kişi, TSK’dan ihraç edilmişti. Olay, uzun süre tartışma yaratırken ihraç edilenlerin mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Terkoğlu’nun aktardığına göre, TSK’dan atılan bu dört Atatürkçü teğmen, iş bulma konusunda uzun süre zorluk yaşadı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu dört kişiye belediyeye bağlı iştiraklerde istihdam sağladı. Yavaş’ın bu adımı, ihraç edilen teğmenlere sahip çıkılması açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.

Terkoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi: