Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ve ona destek olan iki arkadaşıyla tartıştıkları için TSK'dan atılan 4 teğmeni işe aldığını yazdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 2023 yılında Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenler arasında yaşanan ‘Atatürk fotoğrafı’ krizindeki çarpıcı bir gelişmeyi köşesine taşıdı.

Tuzla Piyade Okulu’nun 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından, söz konusu teğmeni uyaran dört Atatürkçü teğmen ve tartışmaya karışan diğer üç kişi, TSK’dan ihraç edilmişti. Olay, uzun süre tartışma yaratırken ihraç edilenlerin mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Terkoğlu’nun aktardığına göre, TSK’dan atılan bu dört Atatürkçü teğmen, iş bulma konusunda uzun süre zorluk yaşadı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu dört kişiye belediyeye bağlı iştiraklerde istihdam sağladı. Yavaş’ın bu adımı, ihraç edilen teğmenlere sahip çıkılması açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.

Terkoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Konuştuğum teğmenlerin avukatı, TSK’ye dönüş için davalarının devam ettiğini, teğmenlerin en büyük hayalinin üniformalarına tekrar kavuşmak olduğunu, bu ay sonunda duruşmalarının olduğunu anlattı. Öte yandan iktidardan birilerinin devreye girip “Onları çalıştırmayın” diye belediyeye baskı yapmalarından da korktuğunu söyledi. O kadarına cüret ederler mi bilmiyorum ama bunun halkın tepkisini çekeceği açık."

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