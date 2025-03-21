Mansur Yavaş'tan tarihi çağrı! Tarih ve saat verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan tarihi çağrı! Tarih ve saat verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 20.30’da Ankara’da CHP İl Başkanlığı önünde buluşma olacağını açıkladı.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 90 kişinin gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler bugün de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları Saraçhane'ye çağırırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da saat 20.30'da, Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇAĞRI!

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Emir'de saat 20.30'da Ankara İl Başkanlığı'nda olacaklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

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