Mansur Yavaş’tan “Tehlike” uyarısı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş’tan “Tehlike” uyarısı! Sosyal medya hesabından duyurdu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bugün Ankara genelinde aralıklarla yağışın beklendiğini ifade ederek , vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Ankaralılar, son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir. Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir. Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir. “Ekiplerimiz teyakkuz halindedir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da uyarılar yapan Yavaş, “Vatandaşlarımızın da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum” dedi.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Yavaş’ın açıklamasından sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yurttaşlara uyarıda bulunduğu bir açıklama yayımladı. Müdürlük’ten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde, güney ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara ve Konya’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

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