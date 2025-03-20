Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden konuşma! Saraçhane'de tarihi anlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iddialarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 80'den fazla kişi ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Yaşanan olaya muhalefetten ve vatandaşlardan büyük tepki gelirken, on binlerce vatandaş Saraçhane'de toplandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a geldi. Özgür Özel ile birlikte konuşma gerçekleştiren Yavaş, Nazım Hikmet'in 'Duvar' şiirini okudu.

"BU ÜLKEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADIK, ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Mansur Yavaş, şunları söyledi,

"Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamacağını söylemek için buradayız.

Bu gençler bugün haksızlığa karşı çıkmak için buradalar. Her gün sesimiz daha gür çıkacak.

Bizler koltuk kavgası içinde değiliz. Oylarımızla, demokrasimize sahip çıkacağız.

Gerçek bir adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı.

Asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk kaybetmek demektir. Ekrem Başkan da aramıza katılacak.

Buna inanın, Türk milleti bunu daha önce yaptı" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in 'Duvar' isimli şiirini okudu.

"BUNDAN SONRA SOKAKLARDAYIZ"

Mansur Yavaş'ın ardından Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir!

"PAZAR GÜNÜ KİMSE EVİNDE OTURMAYACAK"

Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun.

Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır.

Elbette Taksim'i de geri alacağız.

Erdoğan milyonlar sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Millet seni yok sayıyor.