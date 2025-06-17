Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...

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Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yapılan ikinci duruşmada tahliye kararı çıktı. Özdağ'ın tahliyesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

147 gündür Silivri'deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yapılan ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi. Özdağ'ın tahliye kararı haberine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

"TAHLİYE İLE DEĞİL, BERAAT KARARIYLA TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORDUK"

Yavaş X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir."

Ümit Özdağ için tahliye kararı!Ümit Özdağ için tahliye kararı!

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