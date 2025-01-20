Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ soruşturmasına tepki: İfade özgürlüğü, demokrasi için vazgeçilmezdir

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ soruşturmasına tepki: İfade özgürlüğü, demokrasi için vazgeçilmezdir

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından endişe verici gelişmelerin son örneğidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır. İfade özgürlüğü, demokrasi için vazgeçilmezdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından endişe verici gelişmelerin son örneğidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır. İfade özgürlüğü, demokrasi için vazgeçilmezdir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından endişe verici gelişmelerin son örneğidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Özellikle siyasetçilere yönelik eleştirilerin, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gerektiğini belirten kararlar mevcuttur. İfade özgürlüğü, demokrasi için vazgeçilmezdir."

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