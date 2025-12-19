Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim 2017’de görevinden istifa etmişti. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait Dikmen Vadisi'ndeki lojman villasını tahliye etmesine rağmen anahtarlarını teslim etmiyor.

Yargıtay tarafından mahkemenin onayladığı karara rağmen Gökçek’in bu tutumu ABB’yi harekete geçirdi.

ABB, anahtarın teslimi için kaymakamlığa resmi başvuruda bulundu. Belediye yetkilileri, yargı kararının uygulanması için gerekli adımların atıldığını ve sürecin mevzuata uygun şekilde devam ettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında, Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde, belediyeye ait dört lojman villası satışa sunulmuştu. İhaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ve iki avukat kazanmış, 2018'de, Gökçek ailesi bu villaları 7 milyon 900 bin TL karşılığında satın almıştı.

Fakat, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu işlemlerin usulsüz olduğunu belirterek hukuki yollara müracaat etti.

Mahkeme, satışın hukuka aykırı olduğuna karar vererek taşınmazların ABB'ye iadesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onayladı ve ihalenin kanuna aykırı olduğunu vurguladı.

ANKAPARK SKANDALI

Melih Gökçek'in büyük proje olarak sunduğu ve zarara neden olan Ankapark olayıda en bilinen olayların başında geliyor. Gökçek, başkanlık döneminde 750 milyon dolar harcanarak yapılan Avrupa’nın en büyük tema parkı Ankapark, işletmeci şirketin borçları ödeyememesi yüzünden haciz işlemi başlatılmış ayrıca elektrik borcunu zar zor ödemişti. Park 2020 yılın ziyaretçi sayısındaki azalma nedeniyle kapatılmıştı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredilmişti.

GÖKÇEK'İN "JELİBON" OLAYI

Bir ara sosyal medyada 'Jelibon Melih' olarak lanse edilen Gökçek'in jelibon olayı ise bir programdan kaynaklanıyor. Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında sosyal medyada yer alan Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna dair paylaşımı gerçek sanıp üzerine değerlendirmede bulunmuştu. Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını açıklamıştı. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını vermesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.