Mansur Yavaş'tan flaş adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde aday olmamasına ilişkin olarak, "Biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş’a açılışta CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve birçok ilçe belediye başkanları eşlik etti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''ÜLKE GÜNDEMİNİ GERİYE ATACAĞINI DÜŞÜNEREK KARŞI ÇIKMIŞTIK''

Bir gazetecinin Yavaş’ın ön seçime katılmayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Hala aynı noktada, aynı düşüncede misiniz?" sorusu üzerine Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz, partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun partinin enerjisini içeriye harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

"TOPLUM, GÜNÜ GELDİĞİNDE NE KARAR VERİRSE, TALEP OLURSA BUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İmza toplayarak adaylığını ilan edip etmeyeceği ve yol haritasının nasıl olacağı sorulan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."