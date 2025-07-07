Mantar davasında karar açıklandı: 3'ü toprağa 1'i mahpusa

Avustralya'nın Victoria eyaletinde görülen davada, Erin Patterson adlı kadın, kayınpederi Don Patterson, kayınvalidesi Gail Patterson ve kayınvalidesinin kız kardeşi Heather Wilkinson'ı kasten öldürmekten suçlu bulundu. Ayrıca, aynı yemekten yiyen dördüncü misafir, Papaz Ian Wilkinson'a yönelik cinayete teşebbüsten de hüküm giydi. Papaz Wilkinson, haftalarca hastanede yattıktan ve karaciğer nakli geçirdikten sonra hayatta kalmayı başardı.

Olay, 29 Temmuz 2022 tarihinde, Erin Patterson'ın Leongatha'daki evinde verdiği bir öğle yemeğinde yaşandı. Menüde yer alan Beef Wellington yemeğini tüketen misafirler kısa süre sonra şiddetli bir şekilde hastalandı. Don ve Gail Patterson ile Heather Wilkinson, 4 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

SAVCILIK İDDİALARI VE DELİLLER

Dokuz hafta süren duruşmada savcılar, Patterson'ın kasten ölümcül zehirli mantarları servis ettiğini, kendisini tehlikeden koruduğunu ve polisi ile sağlık yetkililerini yanıltmak için hikaye uydurduğunu iddia etti. Savcılık, Patterson'ın ifadelerindeki çelişkileri, silinmiş telefon verilerini, atılmış bir gıda kurutucusunu ve zehirli mantarlar hakkındaki internet aramalarını delil olarak gösterdi.

PATTERSON'IN SAVUNMASI VE KARAR

Erin Patterson, mahkemede bazı konularda yalan söylediğini, kanser olduğunu iddia ettiğini ve mantarların kaynağı hakkında çelişkili hikayeler anlattığını kabul etti. Ancak, yemeğin asla zarar verme niyetiyle hazırlanmadığını ve bunun "korkunç bir hata" olduğunu savundu. Sekiz gün boyunca kendi savunmasını yapan Patterson, cinayet niyetini reddetti ve kurbanlarla olan ilişkisini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Patterson'ın savunma avukatı, savcılığın davasının motive eksikliği olduğunu ve dolaylı kanıtlara dayandığını savundu. Ancak jüri, Patterson'ın misafirlerini öldürmeyi veya onlara ciddi zarar vermeyi amaçladığına dair makul şüphenin ötesinde ikna oldu.

Bu dava, Avustralya tarihindeki en karmaşık vakalardan biri olarak kayıtlara geçti ve temyiz süreci bekleniyor.