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Şile ormanları ile çevrili Casa Lavanda'da işin uzmanı ile mantar avı. Mantar uzmanı Jilber Barutçiyan ile sonbaharın hediyesi mantar dünyasına yolculuk

Dünyaca ünlü Türk mikolog Jilber Barutçiyan, mantarların gizli dünyasını ve huzuru sunan Şile ormanlarıyla çevrelenmiş 21 dönüm yemyeşil bir bahçe içinde konumlanmış Casa Lavanda'da doğa severler ile buluşuyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:06
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Mantar uzmanı Jilber Barutçiyan ile sonbaharın hediyesi mantar dünyasına yolculuk. Şile ormanlarında işin ustası ile mantar avı

Şile ormanları ile çevrili Casa Lavanda'da işin uzmanı ile mantar avı. Mantar uzmanı Jilber Barutçiyan ile sonbaharın hediyesi mantar dünyasına yolculuk
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İsviçre'de 26 yıl boyunca mantarları inceleyen İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu'ndan diploma alan Türk mikolog Jilber Barutçiyan, doğa severler ile Casa Lavanda'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği mantar avı etkinliklerinde doğa severler ile buluşuyor. 

Jilber Barutçiyan, Şile ormanlarıyla çevrelenmiş 21 dönüm yemyeşil bir bahçe içinde konumlanmış Casa Lavanda'da belirli Pazar günleri düzenlenen mantar avı etkinlikleri ile doğa severlerin unutulmaz deneyimler kazanmalarını sağlıyor.

Şef Emre'nin hazırladığı bir açık büfe ile başlayan gün, Jilber'in ön anlatımı ile devam ediyor. Mantar macerası, Şile ormanlarında Jilber ile mantar toplayarak devam ediyor. Sadece mantarların gizli dünyasını değil huzuru da sunan orman, yeni haftaya başlamadan hemen önce mantar avına katılanlara dinlenmiş bir beden ile en güzel şekilde kirlenmiş bir çift el armağan ediyor.

Ormandaki küçük maceranın ardından sıra öğlen yemeğine geliyor. Otele döndükten sonra doğa severleri lezzet şöleni karşılıyor. Jilber'in toplanan tüm mantarları ayırdığı, adeta bir sergi haline getirdiği zaman zarfında Şef Emre sonbaharı misafirlerine servis ediyor.

İçerisinde Kuzu Göbeği Mantarı da bulunan Trüf Kokulu Zonguldak Kuzu Kestanesi Çorbası ve Yabani Mantarlı Risotto'yu Şef Emre'nin favori tatlısı tiramisu takip ediyor.

Gün, Jilber Barutçiyan'ın toplanan mantarların hikayelerini anlatmasıyla devam ediyor. Sonsuz bir dünyaya atılan bu ilk adımdan sonra dileyenlere kendisinin kitabını imzalatacakları zaman tanınıyor.

JİLBER BARUTİYAN KİMDİR?

1962'de İstanbul'da doğan Jilber Barutçiyan, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi'nden 22 yaşında mezun oldu. Aynı yıl İsviçre'ye taşınan Barutçiyan, mantarlarla ilgilenmeye burada başladı. Sonraki 26 yıl boyunca mantarlarla ilgilenmeye devam etti ve 2006'da İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu'nun uzmanlık sınavlarını vererek VAPKO diplomasını almaya hak kazandı. Bu diplomanın İsviçre dışındaki tek sahibi olan Barutçiyan, aynı yıl Türkiye'ye döndü. Türkiye'de bulunduğu 6 yıl boyunca İstanbul’un Belgrad, Polonezköy ve Şile ormanlarında, Giresun yaylalarında, Trakya'nın Istranca ormanlarında, Akdeniz bölgesindeki Toroslar'da, Bolu dağlarında ve Kaz dağlarında araştırmalar yaptı. Bu çalışmalarını ve çektiği mantar fotoğraflarını 2012'de yazdığı Türkiye'nin mantarları kitabında bir araya getirdi. Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde mantarlarla hakkında bilgi veren kurslar açtı ve Fransızca-Türkçe seminerler düzenledi. Barutçiyan, günümüzde mantarlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

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