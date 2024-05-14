Mantarda son 50 senenin zirvesi yaşanıyor

Tarihinin yanında doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgi odağı olan Bilecik’te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı.

Her gün onlarca insan bölgede mantar safarisine çıkarken, bu sene verimliliğin son 50 senenin zirvesi olduğu öğrenildi.

Çevrede bu mevsimde Ulupınar ve Karadede köyleri civarında 'Mıh Başı' ve 'Kültür Mantarı' olarak tanınan ve çok lezzetli olduğundan ötürü oldukça ilgi çeken mantarlar toplanmaya başladı.

Bilecik merkezinin yanında özelikle Bursa ve Eskişehir’den günde yaklaşık 500-600 kişinin şehre mantar toplamak için geldiği belirtildi.