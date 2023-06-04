Mantarın az bilinen çok zararı

Dünyada ve ülkemizde, sağlıklı yaşam için doğal besinlere olan ilgi ve insanların yeni tatlar arayışı mantar tüketimini, mantarlara olan merakı her geçen gün artırıyor. Fakat halk arasında oluşmuş pek çok yanlış bilgi mantar tüketimini tehlikeli kılıyor…

Bozulan her mantar zehirli moleküller üretir, en leziz ve en pahalı mantarlar bile bozulduklarında besin zehirlenmesi türünden rahatsızlıklara yol açarlar. Bu yüzden mantarların alındıkları veya toplandıkları gün pişirilmeleri ve çabuk tüketilmeleri önemlidir.

Hava geçirmez ortamlarda (naylon torba) saklanan mantarlar çok çabuk bozulurlar.

Çok az sayıda mantar çiğ olarak tüketilebilir ( Agaricus Bisporus: beyaz kültür mantarı, kestane mantarı çiğ tüketilebilir.) Genel olarak mantarların iyi pişirilerek (kuvvetli ateşte 20 dk.) yenmesi tavsiye edilir.

ÖLDÜRÜCÜ MANTARLAR:

Ülkemizde yaklaşık 15 tür öldürücü mantar yaygın olarak yetişiyor. Genelde bu mantarların ilk zehirlenme belirtileri, yemekten 24-48 saat sonrasında başlıyor, ölüm 5 ila 7 gün içinde gerçekleşiyor ve bilinen panzehirleri de yok.

ZEHİRLİ MANTARLAR:

Uzmanlar için mantar yedikten sonra oluşabilecek en ufak bir sindirim bozukluğu bile zehirlenme sayılıyor. Bazı ağır zehirlenmeler öldürücü olmasa da haftalarca hastane ortamında tedavi gerektiriyor.

YENMEYEN MANTARLAR:

Doğamızda bulunan mantarların çok büyük bir bölümü, boylarının küçüklüğü, tahta kadar sert olmaları, pis kokmaları, kötü tatları gibi çeşitli nedenlerle mutfağımıza girmezler.

YENEN MANTARLAR:

Bu grupta doğal ya da yetiştirilmiş değişik ekonomik değerlerde pek çok mantar var fakat tazelik, aşırı tüketmeme gibi kurallara kesinlikle dikkat edilmeli.

Mantarlar çoğumuzun zannettiği gibi birer protein deposu değiller. Tabii ki tüm canlılar gibi mantarlar da protein içerirler fakat içerdikleri düşük miktardaki proteinin büyük bölümünü insan vücudu çözümleyemez.

Mantarlar mineraller bakımından son derece zengindir ve değerli vitaminler içerirler.

Mantarların sindirimi kolay değildir, yetişkinler için haftada 1 kg. dan fazla tüketilmemesi, 0-3 yaş grubu çocuklar ve hamile bayanların mantar yememeleri tavsiye edilir.