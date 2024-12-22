Manyas’ta trafik kazası: Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Manyas’ta trafik kazası: Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazası paniğe neden oldu.

26 BS 639 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

YARALILAR SIKIŞTI, İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak araçta sıkışan R.K. ve M.G. isimli yaralıları kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Başarılı bir şekilde araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manyas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedenini araştırmak için çalışmalar devam ediyor.

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