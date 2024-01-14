Manzarayı izlediği sırada 7 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü

Kaynak: İHA
Manzarayı izlediği sırada 7 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü
Antalya Alanya'da alkol aldıktan sonra deniz manzarası izlemek isteyen şahıs, dengesini kaybederek 7 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya Okurcalar Mahallesi sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş bulmak için Adana’dan Alanya’ya gelen Mahmut Toncu ve bir arkadaşı sahile giderek bir süre alkol aldı.

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Ardından geri dönmek için ayağa kalkan Mahmut Toncu, çantasını almak istediği sırada dengesini kaybedip 7 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

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Arkadaşının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Sağlık ekiplerine yardıma gelen Okurcular Muz Spor Başkanı Hasan Hüseyin Azak, “Ben de maçtan geliyordum, sağlık ekiplerini gördüm. Onlara yardım ederek yukarı çıkardık” dedi.

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Alanya’ya iş aramaya geldiklerini söyleyen Mahmut Toncu’nun arkadaşı ise, ”Adana’dan buraya iş bakmaya geldik, Adana’da yaşıyoruz. Çantayı sırtına alırken dengesini kaybetti” diye konuştu.

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