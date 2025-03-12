Maradona’nın ölümü davasına damgayı savcı vurdu: Gösterdiği fotoğraf herkesi şoke etti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada savcı Patricio Ferrari, ünlü futbolcunun son günlerinde yapılan 'ihmalleri' eleştirdi.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın ölümüne ilişkin dava Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Maradona’nın tedavisinden sorumlu yedi sağlık çalışanı, 'olası kastla adam öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

Duruşmanın ilk gününde, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde yaşadığı evi 'korku evi' olarak adlandırırken bakım sürecinde büyük ihmallerin olduğunu belirtti. Ferrari, Maradona'nın evdeki bakımının sorumsuz ve yetersiz olduğunu belirterek, bu ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti. Duruşma sırasında Maradona'nın son günlerinden bir fotoğraf gösteren savcı, "İşte bu şekilde öldü" dedi.

"CİNAYET OLMADIĞINI SÖYLEYENLER YALAN SÖYLÜYOR"

Maradona'nın bakım koşullarına değinen Ferrari, "Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur." dedi. Savcının gösterdiği fotoğrafta, Maradona’nın karnının şiştiği ve etrafında kimsenin bulunmadığı görüldü.

Mahkeme sürecinde yaklaşık 120 tanığın dinlenmesi beklenirken, sanıkların suçlu bulunmaları halinde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.