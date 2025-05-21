Marangoz dükkanında yangın! Büyük hasar oluştu

Yangın, öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Belkıs Mahallesi'ndeki bir marangoz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marangoz dükkanının ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ve yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı marangoz dükkanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.