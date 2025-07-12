Marangoz iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Marangoz iş yerinde ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde marangozluk yapan Ahmet Kudret Taylan (48), iş yerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Azmak Mevkii'ndeki iş yerinde meydana geldi.

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Marangozluk yapan Ahmet Kudret Taylan, yakınları tarafından iş yerinde hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Taylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Ahmet Kudret Taylan’ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taylan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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