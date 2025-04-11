Maraş fıstık ezmesi coğrafi işaretle taçlandı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Maraş fıstık ezmesi coğrafi işaretle taçlandı!

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti "Maraş fıstık ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tescil, gastronomik değerlerin korunması adına önemli bir adım oldu.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, şehrin kültürel, gastronomik değerlerini koruma altına alıp tanıtmak amacıyla yapılan coğrafi işaret başvurularında bir başarının daha elde edildiği belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başvuru sonucunda "Maraş fıstık ezmesi"nin coğrafi işaretle tescillendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç sadece belge alma değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir adımdır."

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