Kahramanmaraş'ta seyir halindeki işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Feci kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
ÖLENLER MISIR VATANDAŞI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.