Kahramanmaraş'ta seyir halindeki işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Feci kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

ÖLENLER MISIR VATANDAŞI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

