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Bu da yeni bela: Marburg virüsü 5 kişinin canını aldı

Koronavirüsten yeni kurtulmuşken, yüzde 90 oranda ölüme neden olan Marburg virüsü 5 kişinin yaşamını aldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:31
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Marburg virüsü 5 kişinin canını aldı

Bu da yeni bela: Marburg virüsü 5 kişinin canını aldı
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Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, salgının kontrol altına alındığını ifade ederek, daha fazla yayılmadığını dile getirdi. Mwalimu, 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktararak, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi.
Geçtiğimiz temmuz ayında Gana'da tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Tanzanya’ya sıçradı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

BELİRTİLER VE HEMEN SONRA ORGAN YETMEZLİĞİ

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü, kanama ve organ yetmezliğine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın ile mücadelede Tanzanya’nın çabalarını olumlu karşılarken, Marburg virüsü tedavisi için şu ana kadar onaylanan bir aşı ya da bir ilaç bulunmuyor. İlk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg kentinde tespit edilen virüs, Almanya ve Sırbistan’da 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O günden bu yana Gine, Uganda, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika’da görüldü. 2021 yılında Gine sağlık yetkilileri, Batı Afrika’daki ilk vakanın ülkede görüldüğünü duyurmuştu. Angola’da ise 2005 yılında 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

EKVATOR GİNESİ’NDE 9 CAN KAYBI

Ekvator Ginesi’nde ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilirken, ülkede 9 kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gana’da ise geçtiğimiz haziran ayında 2 kişinin virüs sonucu öldüğü kaydedilmişti. Ülkede 2 ay sonra ise salgının sona erdiği açıklanmıştı.

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