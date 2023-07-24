Marc Bartra eski takımına geri döndü

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski kulübü Real Betis ile yeniden anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki savunma oyuncusu Bartra, bugün Real Betis ile sözleşme imzalamak için Sevilla'ya gitti.

Betis'in anlaşmaya vardığı bir diğer transfer Barcelona Atletic forması giyen Chadi Riad ile Havalimanına gelen Bartra, taraftarlar ve basın mensupları tarafından karşılandı.

Trabzonspor'un mali durumdan dolayı yollarını ayırdığı Marc Bartra, bordo-mavili takım ile 40 karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 1 asist kaydetti.