Marc Bartra eski takımına geri döndü

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'yı transfer etti

SON GÜNCELLEME:
Marc Bartra eski takımına geri döndü

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski kulübü Real Betis ile yeniden anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki savunma oyuncusu Bartra, bugün Real Betis ile sözleşme imzalamak için Sevilla'ya gitti.

Betis'in anlaşmaya vardığı bir diğer transfer Barcelona Atletic forması giyen Chadi Riad ile Havalimanına gelen Bartra, taraftarlar ve basın mensupları tarafından karşılandı.

Trabzonspor'un mali durumdan dolayı yollarını ayırdığı Marc Bartra, bordo-mavili takım ile 40 karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 1 asist kaydetti.

Güncelleme: 
Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti Siyaset
İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti
Selçuk Geçer 2 gün sonra alınacak dolar kararını açıkladı: "Yüzde yüz sonuç bu olacak" Ekonomi
Selçuk Geçer 2 gün sonra alınacak dolar kararını açıkladı: "Yüzde yüz sonuç bu olacak"
Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği futbolcu bakın hangi takıma transfer oldu Spor
Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği futbolcu bakın hangi takıma transfer oldu
Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada Güncel
Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur açıkladı Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur açıkladı
Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı Güncel
Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun Güncel
Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun