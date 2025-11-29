Sevilla forması giyen Marcao Teixeira, Estadio Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız stoper, kariyerine dair birçok konuya değindi.

İşte Marcao'nun sözlerinden öne çıkanlar:

ELEŞTİRİLER

"Eleştirilerle yaşamak nasıldı?"

"Eleştiriler benim için normal. Futbol oynamaya başladığımdan bu yana hep eleştirilerle yaşadım. 17 yaşında Brezilya'da oynadığım ilk profesyonel maçımı hatırlıyorum, taraftarlar çok talepkardı. Hep bununla yaşadım, benim için normal. Tabii bazen insanlar çok ileri gidiyorlar ama genellikle sakin kalıyorum ve sakin karşılıyorum. Zor zamanlarda ailemle birlikteyim. Kontrolüm dahilinde olay şeylere yüzde yüz bağlıyım, kontrolüm dışında olan şeyler için ise yapabileceğim bir şey yok."

'EN ÖNEMLİ KULÜBÜ'

"Sevilla, kariyerinizin en önemli kulübü mü?"

"Evet. En önemli kulüp. Beni harika bir oyuncu yapan kulüp. Şu ana kadar kariyerimin en önemli kupası Sevilla ile geldi. Kariyerim boyunca bana her zaman tam destek veren kulüp oldu. Bu yüzden şu anda kariyerimin en önemli kulübü."

'ÇOK GURUR DUYUYORUM'

"Sevilla'da kaptanlık bandını takmaktan çok gurur duyuyorum. Bu kulüpte gerçekten harika oyuncular kaptanlık yaptı ve ben de kaptanlık bandını takmaktan çok gurur duyuyorum."

GELEN TEKLİFLER

"Teklifler aldığınızda, Sevilla'da başarılı olma düşüncesi kararınızı etkiledi mi?"

"Sadece geride bıraktığımız yaz değil, daha önce de kulüpler vardı ve teklifler aldım ancak aklım hep buradaydı. Sevilla'da başarılı olmak ve burada tarih yazmak istiyorum."